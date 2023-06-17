ВС РФ нанесли групповой удар по одному из центров принятия решений ВСУ

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по одному из центров принятия решений вооруженных формирований украинских националистов. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков.

«Цель удара достигнута. Назначенный объект поражен», - сказал он.

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили о поражении одного из центров принятия решений ВСУ. По словам Игоря Конашенкова, удар нанесли Воздушно-космические силы РФ с помощью высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования.

Кроме того, 14 июня в МО РФ рассказали о ночных групповых ударах высокоточным оружием по местам сосредоточения резервов украинских боевиков и иностранных наемников. Официальный представитель Минобороны России заявил, что все назначенные объекты были поражены.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.