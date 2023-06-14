Армия спецоперация МО РФ сообщило об ударах высокоточным оружием по местам сосредоточения иностранных наемников Официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков заявил, что все назначенные объекты были поражены. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Минобороны России рассказало о ночных групповых ударах высокоточным оружием по местам сосредоточения резервов украинских боевиков и иностранных наемников. Официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков заявил, что все назначенные объекты были поражены. «Все назначенные объекты поражены. Цель ударов достигнута», - сказал он. Он уточнил, что российские войска наносили удары оружием большой дальности морского и воздушного базирования. Ранее снайпер морской пехоты Тихоокеанского флота рассказал «Звезде», что среди попадавшихся ему целей на Южно-Донецком направлении были «иностранные полукомандиры». Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика