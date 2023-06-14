МО РФ сообщило об ударах высокоточным оружием по местам сосредоточения иностранных наемников
Официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков заявил, что все назначенные объекты были поражены.
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Минобороны России рассказало о ночных групповых ударах высокоточным оружием по местам сосредоточения резервов украинских боевиков и иностранных наемников.
Официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков заявил, что все назначенные объекты были поражены.
«Все назначенные объекты поражены. Цель ударов достигнута», - сказал он.
Он уточнил, что российские войска наносили удары оружием большой дальности морского и воздушного базирования.
Ранее снайпер морской пехоты Тихоокеанского флота рассказал «Звезде», что среди попадавшихся ему целей на Южно-Донецком направлении были «иностранные полукомандиры».
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.