Армия МО РФ сообщило о групповом ударе высокоточным оружием по одному из центров принятия решений ВСУ В Минобороны России уточнили, что назначенный объект был поражен, цель удара достигнута. © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: Минобороны России заявило о поражении одного из центров принятия решений ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. Удар нанесли Воздушно-космические силы России с помощью высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования. Назначенный объект был поражен. Цель удара была достигнута. Ранее российские войска высокоточным оружием наземного базирования поразили цех по сборке украинских беспилотных летательных аппаратов в районе Днепропетровска. Также был нанесен удар по пунктам управления украинских боевиков в районе Славянска в Донецкой Народной Республики и города Сумы. Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика