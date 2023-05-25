Депутат Мажуга назвал серебряные медали в школе поводом для гордости

Так он прокомментировал недавнее заявление министра просвещения РФ о возвращении серебряных медалей в российские школы.

© Фото: Alexander Legky, Global Look Press

Первый зампредседателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга одобрил идею выдачи серебряных медалей в российских школах. Так он прокомментировал недавнее высказывание министра просвещения РФ Сергея Кравцова о возвращении этого вида награды в учебные заведения.

«На самом деле даже немножко обидно, что она в какой-то момент была убрана», - цитирует депутата RT.

По его мнению, серебряные медали являются поводом для гордости и стимулом, поэтому предложенная инициатива очень важна.