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Украинские дроны попытались атаковать нефтеперегонную станцию в Брянской области

Анна Назайкина
11:18 17.06.2023
Как утверждается, уничтожены три беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Украинские дроны попытались атаковать нефтеперегонную станцию в Брянской области
© Фото: Boris Babanov, Russian Look, GlobalLookPress
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Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил об отражении вражеской ночной атаки дронов на нефтеперегонную станцию «Дружба».

«Сегодня ночью подразделениями ПВО ВС РФ в Новозыбковском городском округе была отражена атака ВСУ на нефтеперегонную станцию “Дружба”», - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, этой ночью удалось уничтожить три беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с военными корреспондентами в Кремле назвал «придурками» тех, кто наносит удары по гражданским объектам.

Кроме того, глава государства заявил о важности перенастройки традиционной системы ПВО под современные реалии, исходя из тех угроз, которые несут в себе вражеские беспилотники. Он добавил, что соответсвующие задачи будут решены.

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