Путин назвал придурками тех, кто бьет по гражданским объектам

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Россия, отвечая на вооруженные провокации киевского режима против мирных граждан, будет отвечать, но будет делать это избирательно. Об этом на встрече с военными корреспондентами заявил президент Владимир Путин.

«Мы и дальше будем избирательно работать, но не будем делать как эти придурки, которые лупят по гражданским объектам и жилым кварталам. Мы избирательно будем продолжать отвечать», - пообещал Путин.

Отвечая на вопрос о «красных линиях» Москвы, которые Киев и его западные спонсоры регулярно пересекают, президент отметил, что само проведение специальной военной операции является ответом на эти шаги.

«Мы много раз говорили, что не надо так делать, мы говорили о готовности к переговорам. Нас подвинули к тому, чтобы войну, которую они начали в 2014 году, мы попытались прекратить вооруженным способом. Там часто говорят, что Путин агрессор и начал войну. Нет, это они агрессоры и начали войну, а мы пытаемся ее прекратить с помощью Вооруженных сил», - заявил президент.

Ранее президент России Владимир Путин охарактеризовал как борзость попытку Североатлантического альянса расшириться на исторические территории России с русскоязычным населением.