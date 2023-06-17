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Позывной «Ворон» рассказал, как расчет Д-30 получил премию за уничтожение техники боевиков

11:11 17.06.2023
По словам российского военнослужащего, расчет 122-мм гаубицы уничтожил две единицы автомобильной техники и более 30 националистов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Военнослужащий Воздушно-десантных войск (ВДВ) с позывным «Ворон» рассказал, как бойцы расчета буксируемой гаубицы Д-30 получили денежное вознаграждение за уничтожение техники украинских националистов на Артемовском направлении.

«При ведении воздушной разведки обнаружили колонну противника. В составе расчета уничтожили две единицы автомобильной техники и более 30 человек пехоты. За уничтоженную технику и пехоту противника наш расчет получил премию», - сказал он.

Сегодня Минобороны России опубликовало кадры боевой работы артиллерийских расчетов Д-30, которые уничтожили пехоту и колонны военной техники украинских радикалов, пытавшихся наступать на позиции ВС РФ.

Ранее командир батареи РСЗО «Град» рассказал, как в его подразделении распределяются выплаты за уничтожение украинской военной техники. По его словам, есть определенная сумма за каждую подбитую технику, она делится на весь расчет. Военнослужащий добавил, что у артиллеристов есть свои пункты разведки, беспилотники, квадрокоптеры - все снимается, и данные потом идут выше.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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