Армия Позывной «Ворон» рассказал, как расчет Д-30 получил премию за уничтожение техники боевиков По словам российского военнослужащего, расчет 122-мм гаубицы уничтожил две единицы автомобильной техники и более 30 националистов. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Военнослужащий Воздушно-десантных войск (ВДВ) с позывным «Ворон» рассказал, как бойцы расчета буксируемой гаубицы Д-30 получили денежное вознаграждение за уничтожение техники украинских националистов на Артемовском направлении. «При ведении воздушной разведки обнаружили колонну противника. В составе расчета уничтожили две единицы автомобильной техники и более 30 человек пехоты. За уничтоженную технику и пехоту противника наш расчет получил премию», - сказал он. Сегодня Минобороны России опубликовало кадры боевой работы артиллерийских расчетов Д-30, которые уничтожили пехоту и колонны военной техники украинских радикалов, пытавшихся наступать на позиции ВС РФ. Ранее командир батареи РСЗО «Град» рассказал, как в его подразделении распределяются выплаты за уничтожение украинской военной техники. По его словам, есть определенная сумма за каждую подбитую технику, она делится на весь расчет. Военнослужащий добавил, что у артиллеристов есть свои пункты разведки, беспилотники, квадрокоптеры - все снимается, и данные потом идут выше. Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика