Армия Десантники огнем из Д-30 уничтожили 2 автомобиля и более 30 боевиков в зоне СВО За каждую единицу уничтоженной техники противника бойцы артиллерийского расчета получили денежное вознаграждение. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Расчеты буксируемых гаубиц Д-30 Воздушно-десантных войск (ВДВ) продолжают уничтожать пехоту и колонны военной техники вооруженных формирований украинских националистов, которые пытаются наступать на позиции Вооруженных сил России на Артемовском направлении. Кадры боевой работы российских артиллеристов опубликовало Министерство обороны РФ. В ходе выполнения боевой задачи расчетам орудия калибром 122 миллиметра с закрытых огневых позиций удалось уничтожить два автомобиля и более 30 боевиков. Корректировку стрельбы осуществляли операторы беспилотных летательных аппаратов. За каждую единицу подбитой техники украинских радикалов бойцы артиллерийского расчета получили денежное вознаграждение. Ранее артиллеристы Западного военного округа нанесли ракетный удар из РСЗО «Торнадо-Г» по командным пунктам, узлам связи и складам украинских националистов. Объекты противника на одном из направлений обнаружили разведка и расчеты БПЛА. После пусков реактивная система залпового огня сворачиваются в походное положение меньше, чем за минуту. Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика