Госдума отложила рассмотрение законопроекта об онлайн-торговле вином

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Государственная дума Российской Федерации перенесла на неопределенный срок рассмотрение законопроекта о проведении эксперимента по дистанционной продаже отечественного вина через «Почту России». Об этом сообщил президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. Документ планировалось рассмотреть на пленарном заседании 13 июня.

Согласно законопроекту, проводить эксперимент предполагалось с 1 ноября 2023 года в Москве и Московской области. Он должен был распространяться также на продукцию стран ЕАЭС.

«Должен был рассматриваться во вторник, но на повестке его нет. На какой срок сняли - я не знаю», - цитирует РИА Новости заявление Артема Соколова.

Напомним, в начале мая Министерство здравоохранения Российской Федерации предложило сократить время продажи крепкого алкоголя в магазинах. Среди прочих инициатив - запрет на продажу крепкого алкоголя лицам моложе 21 года, ограничение рекламы алкоголя в песнях, фильмах и видеоклипах. На подобные шаги ведомство решило пойти после того, как стало известно о превышении запланированных показателей по продаже алкоголя.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что при борьбе с алкогольной зависимостью не надо ничего запрещать и слишком поднимать цены на спиртное. По его мнению, важна пропаганда здорового образа жизни, развитие спортивной инфраструктуры и повышение общего уровня культуры населения.