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Путин: при борьбе с алкоголизмом «нельзя ничего запрещать» и излишне поднимать цены

Елизавета Потейчук
14:52 17.08.2022
Российский лидер указал, в частности, на необходимость пропаганды здорового образа жизни.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин заявил, что при борьбе с алкогольной зависимостью ничего нельзя запрещать, а также излишне поднимать цены на спиртное. По его словам, необходима пропаганда здорового образа жизни. Такое мнение российский лидер выразил в ходе встречи по видеосвязи с врио губернатора Владимирской области Александром Авдеевым.

«Здесь нельзя ничего запрещать, нельзя заниматься излишним подъемом цен, акцизов и так далее», - отметил Путин.

Российский президент также указал, что «одной пропаганды недостаточно», так как нужно развивать спортивную инфраструктуру и уделить должное внимание объектам культуры.

Ранее в Минпромторге РФ заявили, что продукты питания, алкоголь, табак на данный момент не могут войти в перечень товаров для параллельного импорта. В ведомстве отметили, что Минсельхоз высказал опасения из-за роста контрафакта в данном вопросе.

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