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Минздрав предложил сократить время продажи крепкого алкоголя в магазинах

Ян Брацкий
03:53 06.05.2023
Среди прочих инициатив запрет продажи спиртного лицам моложе 21 года и ограничение торговли алкоголем в выходные и праздники.
Минздрав предложил сократить время продажи крепкого алкоголя в магазинах
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
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Крепкий алкоголь может исчезнуть с прилавков российских магазинов с 20:00 до 11:00. Такую возможность сейчас рассматривает Минздрав страны. Среди прочих инициатив: запрет на продажу крепкого алкоголя лицам моложе 21 года, ограничение рекламы алкоголя в фильмах, песнях, видеоклипах, а также наделение муниципалитетов правом ограничивать торговлю спиртным в выходные и праздники, пишет РИА Новости.

На подобные шаги ведомство пошло после того, как стало известно о превышении запланированных показателей по продаже алкоголя на душу населения. Так, за минувший год было продано - 6,44 литра этанола, вместо плановых 6,22 литров.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что при борьбе с алкогольной зависимостью не надо ничего запрещать и слишком поднимать цены на спиртное. По мнению главы государства, важна пропаганда здорового образа жизни, развитие спортивной инфраструктуры и повышение общего уровня культуры населения.

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