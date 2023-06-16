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Тетя погибшего в нижегородском лагере мальчика рассказала, как его госпитализировали

Ян Брацкий
22:32 16.06.2023
В детском лагере, где произошла трагедия, специалисты регионального Управления Роспотребнадзора обнаружили стрептококковую инфекцию.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В Нижегородской области похоронили 13-летнего Матвея, который погиб во время отдыха в оздоровительном детском лагере. Тетя ребенка рассказала «Звезде», как подростка пытались спасти, но не смогли. По мнению женщины, болезнь пытались скрыть.

«Стало плохо, никто об этом не говорил. Матвей сам позвонил во вторник, сказал матери, что у него открылась рвота, что ему плохо. Она все бросила, поехала за ним в Арзамасс. Приехала туда, он выходил и падал уже. У него ужасно кружилась голова. Там его лечили непонятно от чего - от температуры, давления, не вызвали скорую помощь, хотя лагерь оздоровительный. Как так можно?», - возмутилась Анна.

Со слов женщины, несмотря на статус лагеря, в нем не было ни одного врача, только средний медицинский персонал.

«В ночь, когда у него открылась рвота, медсестры даже не было в отряде. Мать поехала за ним, после чего она сама повезла его в скорую, там где-то, я не знаю где. Матвей рассказал, что ему дали семь таблеток, его там лечили и хотели скрыть. В инфекционную больницу поехали. Утром он позвонил и сказал, что все нормально, а в обед он уже умер. Врачи сказали, что сделали все, что смогли, они боролись за него до конца, просто было все запущено», - добавила женщина.

Сейчас убитые горем родственники ребенка задаются только одним вопросом, как такое могло произойти в лагере, где за состоянием здоровья детей должны пристально следить и почему ребенку сразу не вызвали неотложку?

«Они сейчас сваливают все на мать. У них версия, что они ей звонили четыре раза, что она отказалась от госпитализации, подписала бумаги. Она увидела ребенка, который падает, ей подсунули бумаги, она быстрее расписалась», - сказала Анна.

Сейчас в лагере «Золотой колос», где произошла трагедия, работают специалисты регионального Управления Роспотребнадзора. Проводится эпидемиологическое расследование. Предварительной причиной смерти ребенка стала стрептококковая инфекция.

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