В стране и мире В детском лагере в Нижегородской области выявили стрептококк Ян Брацкий Организованы осмотр и медицинское наблюдение с лабораторным обследованием детей и сотрудников лагеря. © Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости Читайте нас на: Управлением Роспотребнадзора Нижегородской области проводится проверка по факту выявления стрептококковой инфекции в детском оздоровительном лагере «Золотой колос». Инцидент произошел в Арзамасском районе. «Организованы осмотр и медицинское наблюдение с лабораторным обследованием детей и сотрудников лагеря... Отобраны смывы с объектов внешней среды», - заявили в ведомстве. Ситуация находится под контролем у местных властей, заявил губернатор региона Глеб Никитин. В настоящее время организована межведомственная комиссия, написал глава области в своем Telegram-канале. «Дал поручение оперативно принять необходимые меры эпидемиологической безопасности во всех летних оздоровительных детских учреждениях», - сообщил Никитин. Ранее стало известно, что в Иркутской области после отравления шаурмой госпитализированы 35 человек. Всего пострадали 62 посетителя кафе в Братске, среди них есть дети. За состоянием пострадавших следят врачи. Ранее сообщалось, что возможной причиной отравления в Братске могла стать сальмонелла. Экспертное мнение и аналитика