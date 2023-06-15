Заболевший в детском лагере в Нижегородской области ребенок умер в больнице

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Подросток, заболевший в оздоровительном лагере в Нижегородской области, скончался в больнице. Об этом заявили в региональном главке Следственного комитета. Незадолго до госпитализации у ребенка поднялась температура.

«С указанными признаками он был доставлен в инфекционную больницу города Нижнего Новгорода, где в последующем скончался», - говорится в заявлении ведомства.

По факту гибели несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело. Следователи проверят качество и своевременность оказания медицинской помощи.

Ранее в Роспотребнадзоре по Нижегородской области сообщили, что в одном из оздоровительных лагерей обнаружена стрептококковая инфекция. Ведомство инициировало эпидемиологическое расследование. Дети и сотрудники лагеря под наблюдением медиков, на территории работают специалисты. Глава региона Глеб Никитин распорядился проверить все детские оздоровительные учреждения.