МО РФ показало уничтожение боевиков в окопах при помощи дрона-камикадзе

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России продемонстрировало уничтожение врага, засевшего в опорном пункте на Запорожском направлении.

По неприятелю был применен квадрокоптер-камикадзе. Сообщается, что в результате работы операторов беспилотников находящийся в окопах противник был уничтожен вместе со своим вооружением.

Ранее сообщалось, что расчет «Солнцепека» отразил наступление украинских боевиков в ДНР - неприятель исчез в разрывах термобарических снарядов.

Кроме этого, публиковались кадры работы 240-миллиметрового самоходного миномета «Тюльпан» в зоне специальной военной операции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.