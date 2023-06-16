Икона «Троица» Рублева останется в Храме Христа Спасителя до 18 июля

Минкультуры России готовит документы о передаче образа в безвозмездное пользование Русской православной церкви, говорится в сообщении.

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Икона «Троица» пробудет в храме Христа Спасителя до 18 июля - дня празднования памяти преподобного Сергия Радонежского. Об этом сообщается на сайте Московского патриархата.

Минкультуры России готовит необходимые документы, чтобы передать образ в безвозмездное пользование Русской православной церкви, говорится в сообщении. РПЦ также опровергла «безответственные высказывания о якобы имеющем место саботаже» со стороны министерства поручения Владимира Путина о передаче иконы церкви.

Икону Андрея Рублева «Троица» открыли для молитвенного поклонения в храме Христа Спасителя в праздник Троицы 4 июня. В храм образ привезли в специальной капсуле. Изначально сообщалось, что святыня пробудет в главном храме страны до 18 июня.