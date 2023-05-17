Лавров заявил, что РФ пока не видела мирный план по Украине от африканских партнеров

Глава МИД РФ заявил о готовности Москвы к контактам, когда в этом будут заинтересованы другие страны.

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Россия пока не видела мирный план по Украине от партнеров из Южной Америки и Африки, но, как и ранее, готова рассматривать любые их предложения, направленные на содействие стабилизации конфликтной ситуации. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров после встречи со своим белорусским коллегой Сергеем Алейником.

«И в том и в другом случае мы ответили на обращение к нам со стороны латиноамериканских, африканских друзей, мы готовы рассматривать любые их предложения, которые продиктованы искренним стремлением содействовать стабилизации миропорядка», - сказал он.

Министр иностранных дел России добавил, что пока «ни от бразильцев, ни от африканцев мы ничего на бумаге не видели», отметив при этом, что Москва подтвердила свою готовность к контактам, когда в этом будут заинтересованы другие государства.

«Потому что в наших интересах ту логику, которая сегодня становится все более понятной независимым наблюдателям, доносить до максимально большего числа наших партнеров на всех континентах», - отметил Лавров.

Ранее президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Южно-Африканской Республики Сирилом Римафосой, беседа состоялась по инициативе ЮАР. В ходе беседы российский лидер изложил оценки деструктивной линии Киева и отметил, что Москва не отказывалась от работы на дипломатическом треке. Глава государства также поддержал идею южноафриканского коллеги об участии группы глав стран южного континента в обсуждении урегулирования украинского конфликта.