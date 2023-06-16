Путин заявил, что Украина скоро перестанет использовать свою собственную технику

Президент России заметил, что киевский режим использует технику, которую завозят извне, и отметил, что долго так не продержаться.

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Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим вскоре перестанет использовать свою технику.

«Скоро Украина перестанет использовать вообще свою собственную технику, ничего не остается. Все, на чем они воюют, - это все извне. Но так долго не навоюешь», - заметил Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

При этом российская оборонная промышленность, как отметил Путин, напротив, раскручивается все сильнее и сильнее. Производство вооружений выросло в 2,7 раза, а по отдельным, самым востребованным направлениям - вплоть до 10 раз.

Также Владимир Путин сообщил, что прямо сейчас украинские боевики пытаются атаковать на Запорожском направлении.

Российский президент подчеркнул, что шансов у наступающих нет.