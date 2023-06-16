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Путин: прямо сейчас противник пытается атаковать на Запорожском направлении

Андрей Аркадьев
16:34 16.06.2023
Президент России отметил, что шансов у украинских боевиков в попытках наступления нет.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Президент России Владимир Путин заявил, что прямо сейчас украинские боевики пытаются атаковать на Запорожском направлении.

«Противник пытается атаковать силами нескольких подразделений при поддержке пяти танков на Запорожском направлении», - сказал глава государства, выступая на ПМЭФ.

Путин выразил уверенность, что у противника нет шансов в наступлении ни на Запорожском, ни на других направлениях. Он констатировал, что украинская сторона прямо сейчас наступает на нескольких направлениях, при этом подчеркнул, что она несет потери. Как утверждает президент, ВСУ используют стратегические резервы, а их потери - больше чем один к десяти по сравнению с ВС РФ. По словам Путина, уничтожены 186 украинских танков и 418 бронемашин.

В ходе выступления он также заявил, что Украина скоро перестанет использовать свою собственную технику, все, что применяет Киев на полях сражений, завозится Западом.

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