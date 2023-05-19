Голикова заявила, что МРОТ в России будет увеличиваться опережающими темпами

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В последующие годы ожидается повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) опережающими темпами. С таким заявлением выступила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты России.

«Мы приняли такое решение, оно поддержано и президентом, и председателем правительства, решение о том, что во все последующие годы минимальный размер оплаты труда будет увеличиваться опережающими темпами», - сказала она.

Вице-премьер РФ также отметила важность обеспечения дифференциации при увеличении фонда оплаты труда, чтобы, по ее словам, не происходило серьезного нивелирования уровней квалификаций и зарплаты бюджетников.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в начале 2024 года планируется повышение минимального размера оплаты труда на 18,5%, что позволит увеличить заработную плату 4,8 млн граждан России. Глава российского правительства напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что «среди тех, кто трудится, не должно быть людей, которые едва сводят концы с концами». В связи с чем кабмин продолжает поддерживать доходы россиян.