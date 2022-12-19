Путин подписал закон об увеличении МРОТ до 16 242 рублей в 2023 году

Вместе с тем российский лидер подписал закон об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии в 2023 году.

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Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) в размере 16 242 рубля в 2023 году. В пояснительной записке сказано, что новый размер МРОТ поможет обеспечить повышение заработной платы около 3,5 миллиона работников бюджетной сферы.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Российский лидер также подписал закон, в соответствии с которым ожидаемый период выплаты накопительной пенсии в России в 2023 году останется на уровне в 264 месяца. Ожидаемый период выплаты - это срок, который используется для расчета размера накопительной пенсии.

Из пояснительной записки следует, что продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии выявлена на основании статистики о числе мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет и ожидаемой продолжительности их жизни.

Ранее премьер-министр РФ сообщил, что правительство утвердило порядок назначения единого социального пособия.