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Зал конгрессов на ПМЭФ показали перед пленарным заседанием с Путиным

Анна Назайкина
13:47 16.06.2023
В зале в настоящий момент находятся только журналисты, ожидается прибытие гостей форума.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Корреспондент «Звезды» показал, как выглядит Зал конгрессов, где через некоторые время начнется ключевое событие Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) - пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина.

В зале в настоящий момент находятся в основном только журналисты, ожидается прибытие гостей форума. Сейчас завершаются последние приготовления.

Ранее в Кремле сообщили, что пленарное заседание состоится приблизительно в два часа дня. Его будет модерировать телеведущий Дмитрий Саймс.

Сегодня на полях ПМЭФ глава государства встретился с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Лидеры двух стран вместе осмотрели стенды форума, а затем пообщались тет-а-тет.

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