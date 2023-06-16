Зал конгрессов на ПМЭФ показали перед пленарным заседанием с Путиным

В зале в настоящий момент находятся только журналисты, ожидается прибытие гостей форума.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Корреспондент «Звезды» показал, как выглядит Зал конгрессов, где через некоторые время начнется ключевое событие Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) - пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина.

В зале в настоящий момент находятся в основном только журналисты, ожидается прибытие гостей форума. Сейчас завершаются последние приготовления.

Ранее в Кремле сообщили, что пленарное заседание состоится приблизительно в два часа дня. Его будет модерировать телеведущий Дмитрий Саймс.

Сегодня на полях ПМЭФ глава государства встретился с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Лидеры двух стран вместе осмотрели стенды форума, а затем пообщались тет-а-тет.