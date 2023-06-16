Модерировать пленарное заседание ПМЭФ с участием Путина будет Дмитрий Саймс

Дмитрий Песков заявил, что обычно выступления президента России на ПМЭФ готовит его помощник Максим Орешкин.

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Модерировать пленарное заседание Петербургского международного экономического форума - 2023, в котором примет участие президент России Владимир Путин, будет телеведущий Дмитрий Саймс. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Кроме того, представитель Кремля заявил, что глава Российского государства утром с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном осмотрит павильон страны на форуме и проведет переговоры тет-а-тет.

По словам Пескова, обычно выступления российского президента на ПМЭФ готовит его помощник Максим Орешкин, однако окончательный вариант речи знает только сам Путин.

Напомним, сегодня глава государства выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Дмитрий Песков заявил, что планируется большое выступление и последующая дискуссия, добавив, что заседание состоится «ориентировочно в два часа».