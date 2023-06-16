Путин встречается с президентом ОАЭ на полях ПМЭФ

Лидеры двух стран проводят переговоры после осмотра стендов на форуме.

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Президент России Владимир Путин встретился на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Лидеры проводят переговоры тет-а-тет после осмотра стендов форума.

На встрече, как сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, планируется обсудить вопросы развития отношений между двумя странами, а также международные и региональные проблемы.

В начале встречи Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь в обмене россиян, удерживаемых на Украине.

После переговоров Путин примет участие в пленарном заседании форума. Вместе с ним выступит президент Алжира Абдельмаджид Теббун. Как ранее рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заседание состоится «ориентировочно в два часа».