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Politico: Джонсон станет новым колумнистом британской Daily Mail

Максим Крюков
13:17 16.06.2023
Daily Mail на первой полосе написала, что с завтрашнего дня в газете начнет работать «новый эрудированный колумнист», которого обязательно будут читать в Вестминстере и по всему миру.
Politico: Джонсон станет новым колумнистом британской Daily Mail
© Фото: Martyn Wheatley, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Бывший премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон попробует себя в роли колумниста британской газеты-таблоида Daily Mail. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на свои источники.

В пятницу Daily Mail на первой полосе опубликовала материал, в котором говорится, что с завтрашнего дня в газете начнет работать «новый эрудированный колумнист», которого обязательно будут читать в Вестминстере (правительственный район рядом с Букингемским дворцом) и по всему миру.

«Три разных источника подтвердили, что таинственный "новый эрудированный колумнист", о котором говорится на первой полосе сегодняшней газеты Daily Mail, это конечно же... Борис Джонсон», - говорится в статье Politico.

Один из источников издания утверждает, что за написание еженедельной колонки британскому экс-премьеру будут платить «очень высокую шестизначную сумму».

На прошлой неделе BBC сообщила, что Борис Джонсон заявил об окончании своей политической карьеры на фоне расследования о его участии в вечеринках во время пандемии. Экс-премьер написал ассоциации своего округа Аксбридж и Саут-Райслип, от которого избирался в палату общин, что незамедлительно складывает с себя полномочия и немедленно запускает процедуру дополнительных выборов. В конце февраля после новостей о намерении Йенса Столтенберга покинуть пост генерального секретаря НАТО экс-премьер Британии заявил, что рассматривает себя в качестве потенциального генсека Североатлантического альянса.

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