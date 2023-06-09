BBC: Джонсон сложил депутатские полномочия на фоне расследования о вечеринках в пандемию

Такое решение Джонсон принял после получения результатов расследования того, как британское правительство реагировало на угрозу пандемии коронавируса.

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Бывший британский премьер Борис Джонсон сложил депутатские полномочия на фоне расследования о его участии в вечеринках во время пандемии. Об этом сообщило BBC.

Как передает ТАСС распространенное заявление бывшего премьера Соединенного Королевства, Джонсон написал ассоциации своего округа Аксбридж и Саут-Райслип, от которого политик избирался в Палату общин, чтобы сказать, что я незамедлительно складываю с себя полномочия и немедленно запускаю процедуру дополнительных выборов.

Согласно информации британской вещательной компании, Борис Джонсон заявил о своем уходе из политики после того, как поступили результаты расследования о том, как британское правительство реагировало на угрозу распространения COVID-19 на разных этапах пандемии и каких ошибок можно было избежать.

Ранее британское издание The Times сообщило, что во время нахождения на своем посту бывший премьер Британии Борис Джонсон называл себя «фюрером» и «королем, принимающим решения» при своих подчиненных.