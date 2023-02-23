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Джонсон заявил о намерении баллотироваться на пост генсека НАТО

Ян Брацкий
21:59 23.02.2023
Ранее действующий глава НАТО Йенс Столтенберг заявил о намерении покинуть пост генерального секретаря альянса в сентябре 2023 года.
Джонсон заявил о намерении баллотироваться на пост генсека НАТО
© Фото: Tejas SandhuKeystone Press Agency, Global Look Press
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Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что рассматривает себя в качестве потенциального генсека Североатлантического альянса. Об этом политик рассказал в эфире единого украинского телемарафона.

«Когда я возглавлю НАТО? Отличная мысль... Должен заявить вам, что такая задумка есть, пусть никто не забывает, что есть такой кандидат... Я рассматриваю себя в качестве кандидата», - цитирует Джонсона РИА Новости.

Ранее Йенс Столтенберг заявил о намерении покинуть пост генерального секретаря НАТО в сентябре 2023 года. В четвертый раз продлевать свой мандат он не намерен. До этого в руководстве Альянса исключили нормализацию отношений с официальной Москвой и призвали союзников готовиться к затяжному конфликту.

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