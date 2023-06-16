Число погибших после разрушения Каховской ГЭС достигло 25

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ни экстренные службы, ни военные, которые активно участвуют в поисках, не могут найти пропавших без вести людей.

© Фото: Таисия Воронцова, РИА Новости

В Херсонской области количество погибших после разрушения Каховской гидроэлектростанции достигло 25 человек, еще 17 числятся пропавшими без вести. Об этом на Международном экономическом форуме в Петербурге сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо.

«Пока что ни службы по ЧС, ни военные, которые активно участвуют в поисках, найти людей не могут. Погибшие - сейчас уже известно: 25 человек», - приводит его слова РИА Новости.

Накануне врио губернатора Херсонской области сообщал о 18 погибших в результате наводнения после разрушения Каховской ГЭС. Сальдо заявил, что из зоны подтопления эвакуированы 277 человек, всего с начала спасательной операции - более 7,5 тысячи, в том числе 461 ребенок и 146 маломобильных граждан. В лечебных учреждениях остается 93 человека.

Кроме того, он заявил, что было принято решение о введении ЧС федерального уровня на всей территории Херсонской области. До этого режим ЧС действовал только в затопленной 15-километровой зоне от ГЭС. По словам Сальдо, в регион направляются специальные подразделения, которые будут заниматься обеззараживанием территории.