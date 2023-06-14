Сальдо сообщил о введении в Херсонской области ЧС федерального масштаба

В регион направляются специальные подразделения, которые будут заниматься обеззараживанием территории.

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Принято решение о введении ЧС федерального уровня на всей территории Херсонской области, сообщил «Звезде» врио губернатора региона Владимир Сальдо. До сих пор режим ЧС действовал только в затопленной 15-километровой зоне от ГЭС.

«Там сейчас возможность экокатастрофы. Выдвигаются специальные подразделения, которые будут заниматься обеззараживанием территории», - сказал врио главы Херсонской области.

На территории региона есть размытые скотомогильники, кладбища, много погибшей домашней живности, рассказал он. Сотни тысяч птиц в биосферном заповеднике поедают тухлую рыбу, это тоже создает опасность для распространения инфекций.

«Там находятся осетровые заводы, которые строились вдоль Днепра для увеличения поголовья осетровых. Это серьезный ущерб, потому что такие вещи строятся десятилетиями. Рассчитываем, что часть озер, где они содержались, пока сохранилась, пока вода туда не попала», - сказал Сальдо.

Ранее глава Херсонской области сообщил о 17 пропавших без вести после разрушения Каховской ГЭС. По его словам, еще 15 человек находятся в тяжелом состоянии.