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Число погибших после разрушения Каховской ГЭС увеличилось до 18

Анна Касаткина
10:40 15.06.2023
В минувшие сутки из зоны затопления эвакуировали 277 человек, рассказал врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.
Число погибших после разрушения Каховской ГЭС увеличилось до 18
© Фото: Дмитрий Макеев, РИА Новости
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Число погибших при наводнении после разрушения Каховской ГЭС достигло 18 человек. Об этом сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

«К сожалению, число погибших при наводнении достигло 18 человек», - написал он в своем Telegram-канале.

В минувшие сутки из зоны подтопления эвакуированы 277 человек, всего с начала спасательной операции - более 7,5 тысячи, в том числе 461 ребенок и 146 маломобильных граждан, отметил Сальдо. В лечебных учреждениях находятся 93 человека.

Ранее врио главы Херсонской области сообщил, что украинские боевики каждый день обстреливают пункты временного размещения людей, эвакуированных из зоны наводнения после разрушения Каховской ГЭС.

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