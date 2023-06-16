В Военной академии Генштаба ВС РФ состоялся выпуск генералов и офицеров

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Замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Истраков в пятницу вручил дипломы выпускникам Военной академии Генштаба ВС РФ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Сегодняшние выпускники академии, обогатив свои знания теорией военного искусства, укрепив их практическими навыками, готовы пополнить ряды военных профессионалов, решающих самые ответственные задачи по защите интересов нашей Родины», - сказал он.

Лучшим выпускникам вручили медали «За отличное окончание Военной академии Генерального штаба». По словам Истракова, неизменно высокий уровень подготовки выпускников неоднократно подтвержден примерами их героических действий.

Он отметил, что выпускники академии обладают глубокими знаниями военной теории, широким кругозором, аналитическими способностями, устойчивыми навыками управления войсками. Начальник Военной академии генерал-полковник Владимир Зарудницкий указал офицерам и генералам на их востребованность государством с учетом сегодняшних реалий.

Ранее в пресс-службе российской группировки «Запад» сообщили о срыве трех попыток ВСУ провести ротацию на Купянском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.