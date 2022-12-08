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Шойгу принял участие в торжественной церемонии в честь 190-летия Военной академии Генштаба

17:12 08.12.2022
Министр обороны России Сергей Шойгу вручил личному составу академии Генштаба государственные награды и Полковую чашу.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов приняли участие в торжественной церемонии. Она состоялась в честь 190-летия со дня основания Военной академии Генштаба ВС РФ. 

«Сегодня Военная академия Генерального штаба отмечает знаменательный юбилей - 190-летие со дня основания. На всех этапах своего развития академия находилась на передовых позициях отечественной военной науки, вносила весомый вклад в подготовку высококвалифицированных кадров для нашего государства и дружественных стран», - заявил Шойгу.

Министр обороны подчеркнул высочайший уровень подготовки, который сегодня подтверждают выпускники академии Генштаба в ходе специальной военной операции. 

«Практическое применение Вооруженных Сил РФ в Сирии, Нагорном Карабахе и на Украине наглядно подтверждает, что выпускники академии обладают новаторским стилем мышления, современными методами ведения борьбы, прекрасно разбираются в новейшем вооружении, готовы постоянно совершенствовать систему управления», - добавил Сергей Шойгу. 

Все это, во многом, результат работы преподавательского и командного состава вуза, отметил Шойгу. Тем более что значительная часть этого состава в прошлом решала боевые или миротворческие задачи. 

Также Шойгу вручил личному составу академии Генштаба госнаграды и Полковую чашу.

Ранее президент России Владимир Путин высоко оценил работу российской авиации в зоне специальной военной операции.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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