Армия Шойгу принял участие в торжественной церемонии в честь 190-летия Военной академии Генштаба Министр обороны России Сергей Шойгу вручил личному составу академии Генштаба государственные награды и Полковую чашу. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов приняли участие в торжественной церемонии. Она состоялась в честь 190-летия со дня основания Военной академии Генштаба ВС РФ. «Сегодня Военная академия Генерального штаба отмечает знаменательный юбилей - 190-летие со дня основания. На всех этапах своего развития академия находилась на передовых позициях отечественной военной науки, вносила весомый вклад в подготовку высококвалифицированных кадров для нашего государства и дружественных стран», - заявил Шойгу. Министр обороны подчеркнул высочайший уровень подготовки, который сегодня подтверждают выпускники академии Генштаба в ходе специальной военной операции. «Практическое применение Вооруженных Сил РФ в Сирии, Нагорном Карабахе и на Украине наглядно подтверждает, что выпускники академии обладают новаторским стилем мышления, современными методами ведения борьбы, прекрасно разбираются в новейшем вооружении, готовы постоянно совершенствовать систему управления», - добавил Сергей Шойгу. Все это, во многом, результат работы преподавательского и командного состава вуза, отметил Шойгу. Тем более что значительная часть этого состава в прошлом решала боевые или миротворческие задачи. Также Шойгу вручил личному составу академии Генштаба госнаграды и Полковую чашу. Ранее президент России Владимир Путин высоко оценил работу российской авиации в зоне специальной военной операции. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика