Группировка «Запад» сорвала три попытки ВСУ провести ротацию на Купянском направлении
Артиллеристы российской группировки войск «Запад» сорвали три попытки противника провести ротацию на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.
«Артиллерией группировки сорваны три попытки провести ротацию подразделений Вооруженных сил Украины на передовых позициях из состава 14-й отдельной механизированной бригады, 103-й отдельной бригады территориальной обороны и 28-го отдельного стрелкового батальона», - сказал он.
Начальник пресс-центра также сообщил об успехах авиации группировки. Экипажи вертолетов Ка-52, Ми-28 и штурмовики Су-25 нанесли 11 ударов по позициям киевских формирований.
Как утверждает Зыбинский, в районе Сеньковки, Новомлынска и Коломыйчихи наши артиллеристы накрыли противника огнем из «Гиацинт-Б». В результате украинская сторона лишилась иностранных САУ. Кроме того, в районе Песчаного противник недосчитался американской САУ М109 Paladin, а в районе Петропавловки - польской самоходки Krab.
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Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.