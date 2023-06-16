Армия Группировка «Запад» сорвала три попытки ВСУ провести ротацию на Купянском направлении Кроме того, экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и штурмовики Су-25 нанесли 11 ударов по сосредоточению живой силы, вооружения и техники противника. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Артиллеристы российской группировки войск «Запад» сорвали три попытки противника провести ротацию на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский. «Артиллерией группировки сорваны три попытки провести ротацию подразделений Вооруженных сил Украины на передовых позициях из состава 14-й отдельной механизированной бригады, 103-й отдельной бригады территориальной обороны и 28-го отдельного стрелкового батальона», - сказал он. Начальник пресс-центра также сообщил об успехах авиации группировки. Экипажи вертолетов Ка-52, Ми-28 и штурмовики Су-25 нанесли 11 ударов по позициям киевских формирований. Как утверждает Зыбинский, в районе Сеньковки, Новомлынска и Коломыйчихи наши артиллеристы накрыли противника огнем из «Гиацинт-Б». В результате украинская сторона лишилась иностранных САУ. Кроме того, в районе Песчаного противник недосчитался американской САУ М109 Paladin, а в районе Петропавловки - польской самоходки Krab. Ранее Минобороны России показало кадры полетов истребителей Су-30. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика