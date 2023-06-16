Один расчет «Солнцепека» отразил наступление украинских боевиков в ДНР

Экипаж ТОС уничтожил несколько десятков националистов и два ББМ.

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Один расчет огнеметной системы ТОС-1 «Солнцепек» остановил наступление украинских боевиков в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в пятницу сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

В районе населенного пункта Новодонецкое оператор-наводчик Виктор Петрунин в составе экипажа наносил огневое поражение по наступающим силам врага. Противник вел ответный непрерывный огонь. Экипажу «Солнцепека» тем не менее удалось уничтожить несколько десятков националистов и две боевые бронированные машины, рассказал Чехов.

«Понеся потери, противник отступил, позиции российских войск были удержаны», - сказал он.

Ранее в Минобороны России сообщили об отражении семи атак украинских националистов. Так, в районе Времевского выступа бойцы обороняющихся подразделений группировки «Восток» при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем уничтожили до 25 украинских боевиков и три вражеских танка.