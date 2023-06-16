Расчет 240-мм «Тюльпана» уничтожил опорные пункты националистов в зоне спецоперации

Благодаря слаженной работе с операторами БПЛА расчет самоходного миномета «Тюльпан» мог корректировать огонь по отступающей бронетехнике боевиков.

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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы расчетов самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» Западного военного округа (ЗВО) при выполнении огневых задач в зоне проведения специальной военной операции.

Мобильная гусеничная база «Тюльпана» позволяет занимать позиции в крайней близости от врага для достижения максимальной точности. Первыми украинских боевиков обнаружили подразделения спецназа, которые работали в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.

Расчет, задачей которого было нанесение огневого поражения по передней линии обороны радикалов и остановка возможного наступления, вывел установку на неподготовленную огневую позицию и скрытно занял рубеж на небольшом удалении - до вражеских позиций в лучшем случае несколько километров. Точным беглым огнем были уничтожены опорные пункты националистов, противник понес значительные потери. Стрельбу самоходных минометов калибра 240 миллиметров корректировали операторы БПЛА, что позволяло в кратчайшие сроки отработать по отступающей бронетехнике боевиков.

«Мы возвращались в район ожидания, по пути встретили местных жителей. Они выражали свою благодарность нам. Было приятно», - рассказал старший наводчик минометной батареи с позывным «Грек».

У «Тюльпана» нет понятия «пристрелочные залпы» - каждая мина должна попасть точно в заданный квадрат, при этом исключается повреждение находящихся рядом объектов гражданской инфраструктуры: мостов, заводских цехов, деревенских ангаров и ремонтных мастерских.

Ранее в Минобороны России показали, как экипаж ударно-разведывательного вертолета Ка-52 уничтожил управляемыми ракетами два танка вооруженных формирований украинских националистов на Южно-Донецком направлении. В МО РФ сообщили, что вместе с боевыми машинами были уничтожены экипажи, которые вели огонь по позициям российских военных.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.