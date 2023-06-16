Как сообщает агентство, содержание истребителей обойдется Украине в «сотни миллионов долларов в год».

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Страны Североатлантического альянса могут поставить киевскому режиму не новые, а подержанные истребители F-16. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Управление ограниченным парком устаревших самолетов через подрядчиков и их техническое обслуживание будет чертовски дорогим», - говорится в материале.

В публикации приводятся слова эксперта американского аналитического центра Rand Бринна Таннехилла, по мнению которого рассматриваемая инициатива подтверждает идею о том, что долгосрочная цель заключается в интеграции Украины в НАТО.

Сообщается, что Украине потребуются «сотни миллионов долларов в год» для содержания таких самолетов. Как отметил автор статьи, даже если страны Североатлантического блока отправят F-16 сейчас, они не сумеют доставить их быстро. Также, по его мнению, истребителей будет недостаточно, чтобы переломить ход противостояния.

Ранее Сергей Лавров назвал неприемлемой эскалацией планы стран Запада передать Украине истребители F-16. По словам главы МИД РФ, диктуют все Вашингтон, Лондон и страны, которые находятся внутри Евросоюза, прежде всего страны Балтии и Польша, «которые проводят непосредственно на земле задачу, поставленную Соединенными Штатами».

По мнению экс-агента английской разведки Аластера Крука, поставки американских истребителей в зону украинского конфликта лишены смысла и лишь должны создать иллюзию успешности киевского режима, которому активно помогают США. Эксперт отметил, что поставки F-16 призваны и дальше держать американцев в неведении об истинном положении и раскладе сил в зоне конфликта на Украине.