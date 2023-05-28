В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Лавров назвал неприемлемой эскалацией поставки Киеву истребителей F-16

Вероника Волосунова
12:24 28.05.2023
Министр иностранных дел России Сергей Лавров также обратил внимание на разговоры в западных политических кругах о деколонизации России.
Лавров назвал неприемлемой эскалацией поставки Киеву истребителей F-16
© Фото: Russian Foreign Ministry, Global Look Press
Читайте нас на:

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал неприемлемой эскалацией планы стран Запада передать Киевскому режиму истребители F-16.

«Конечно же, это неприемлемая эскалация. Я думаю, что все-таки есть на Западе разумные люди, которые это понимают, но диктуют все Вашингтон, Лондон и их сателлиты, которые находятся внутри Европейского союза, прежде всего страны Балтии, Польша, которые проводят непосредственно на земле задачу, поставленную Соединенными Штатами, - ослабить Россию, нанести ей стратегическое поражение», - заявил глава МИД РФ в интервью Павлу Зарубины для программы «Москва. Кремль. Путин». 

Лавров также сообщил о разговорах в политических кругах Запада по вопросу деколонизации России.

«Имею в виду расчленение нашей страны. Надеюсь, что разумные люди все-таки будут отходить от безоглядной поддержки неонацистского режима, который сам Запад и создал», - добавил Лавров.

Бывший агент английской разведки MI6 Крук ранее заявил, что США поставками F-16 Украине пытаются создать иллюзию успешности Киевского режима и доказать, что не проигрывают.

По словам военного эксперта Виктора Литовкина, истребители F-16 не станут панацеей для Украины, поскольку Россия может противопоставить значительно превосходящие способности американских самолетов Су-30, Су-35 и Су-57, а также обладает достойным арсеналом ПВО - ЗРК «Игла», «Верба» и С-400. Он отметил, что F-16 нуждаются в серьезном инфраструктурном оснащении. В том числе для них необходимы заводы по производству баллонов высокого давления и по очистке авиатоплива, на что у Украины пока нет ресурсов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:24 В стране и мире
Лавров назвал неприемлемой эскалацией поставки Киеву истребителей F-16
11:46 В стране и мире
Захарова прокомментировала заявление американского сенатора об «удачном вложении денег в смерть русских»
11:15 Армия
Видео
Артисты ансамбля песни пляски ЦВО дали концерт для военнослужащих в зоне СВО
10:26 В стране и мире
Видео
В Хабаровске приступили к обучению подростков военно-прикладному делу
06:47 В стране и мире
Байден подтвердил достижение договоренности по избежанию катастрофического дефолта в США
Популярное
В США Винни-Пух научит детей противостоять стрельбе в школах
Фигуриста Костомарова не удается вывести из депрессии
Рок-музыканту Валерию Кипелову присвоили звание заслуженного артиста России
Видео
Лидер группы «Звери» Роман Билык устроил разборки в самарском пабе
Видео
Китаист Заклязьминская рассказала, в каких сферах Россия и Китай будут успешно сотрудничать
Нижегородский губернатор Никитин сообщил, что прогнозов по выписке Прилепина нет
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.