В стране и мире Лавров назвал неприемлемой эскалацией поставки Киеву истребителей F-16 Вероника Волосунова Министр иностранных дел России Сергей Лавров также обратил внимание на разговоры в западных политических кругах о деколонизации России. © Фото: Russian Foreign Ministry, Global Look Press Читайте нас на: Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал неприемлемой эскалацией планы стран Запада передать Киевскому режиму истребители F-16. «Конечно же, это неприемлемая эскалация. Я думаю, что все-таки есть на Западе разумные люди, которые это понимают, но диктуют все Вашингтон, Лондон и их сателлиты, которые находятся внутри Европейского союза, прежде всего страны Балтии, Польша, которые проводят непосредственно на земле задачу, поставленную Соединенными Штатами, - ослабить Россию, нанести ей стратегическое поражение», - заявил глава МИД РФ в интервью Павлу Зарубины для программы «Москва. Кремль. Путин». Лавров также сообщил о разговорах в политических кругах Запада по вопросу деколонизации России. «Имею в виду расчленение нашей страны. Надеюсь, что разумные люди все-таки будут отходить от безоглядной поддержки неонацистского режима, который сам Запад и создал», - добавил Лавров. Бывший агент английской разведки MI6 Крук ранее заявил, что США поставками F-16 Украине пытаются создать иллюзию успешности Киевского режима и доказать, что не проигрывают. По словам военного эксперта Виктора Литовкина, истребители F-16 не станут панацеей для Украины, поскольку Россия может противопоставить значительно превосходящие способности американских самолетов Су-30, Су-35 и Су-57, а также обладает достойным арсеналом ПВО - ЗРК «Игла», «Верба» и С-400. Он отметил, что F-16 нуждаются в серьезном инфраструктурном оснащении. В том числе для них необходимы заводы по производству баллонов высокого давления и по очистке авиатоплива, на что у Украины пока нет ресурсов. Экспертное мнение и аналитика