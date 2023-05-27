Экс-агент MI6 Крук заявил, что США поставками F-16 Киеву пытаются доказать, что не проигрывают

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Поставки американских истребителей в зону украинского конфликта лишены смысла и лишь должны создать иллюзию успешности киевского режима, которому активно помогает США. Об этом заявил экс-агент английской разведки Аластер Крук, сообщает RT.

Эксперт пояснил, что поставки F-16 призваны и дальше держать американцев в неведении об истинном положении и раскладе сил в зоне конфликта на Украине.

«Мы все застряли на этом своего рода высокомерном заблуждении, которое остальные поддерживают», - отметил ветеран разведслужбы.





Ранее военный эксперт Виктор Литовкин отметил, что F-16 не станет панацеей для Украины, так как России есть что противопоставить этим боевым самолетам, в том числе Су-30, Су-35 и Су-57, и имеется достойный арсенал средств ПВО - ЗРК «Игла», «Верба» и С-400.

Напомним, что президент США Джо Байден анонсировал поставки истребителей F-16 на Украину и подготовку украинских летчиков для пилотирования этих боевых самолетов.