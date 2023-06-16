В стране и мире Песков объяснил перебои с интернетом на ПМЭФ усилением мер цифровой безопасности Анна Касаткина Пресс-секретарь президента посоветовал участникам форума использовать Wi-Fi вместо мобильного интернета. © Фото: Александр Вильф, РИА Новости Читайте нас на: На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) беспрецедентно усилены меры безопасности, из-за этого возможны перебои с мобильным интернетом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Разумеется, и меры безопасности, и меры цифровой безопасности принимаются достаточно усиленные, можно сказать, беспрецедентные, это нормальная практика», - сказал он. Песков отметил, что «враг действует нагло и не оставляет попыток нанести урон», в связи с чем нужно соблюдать меры предосторожности. Из-за этого, по словам пресс-секретаря президента, возможны перебои с беспроводным интернетом, не считая Wi-Fi. Для связи Песков предложил пользоваться именно последним вариантом. Представитель Кремля также рассказал, кто будет модерировать пленарное заседание ПМЭФ, в котором примет участие президент России Владимир Путин. Экспертное мнение и аналитика