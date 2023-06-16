Путин в пятницу выступит на пленарном заседании ПМЭФ

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Президент России Владимир Путин в пятницу выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), планируется большое выступление и последующая дискуссия. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент готовится и к участию в пленарном заседании Санкт-Петербургского международного экономического форума, которое состоится в пятницу», - сказал он.

По словам Пескова, заседание состоится «ориентировочно в два часа», будет большое выступление президента, а затем дискуссия.

Ранее Путин встретился на полях ПМЭФ с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном. Как отметил российский президент, отношения с Алжиром имеют для России особое значение и носят стратегический характер, так как эта страна является ключевым партнером РФ в арабском мире и Африке.