Кремль: украинскую проблему можно решать разными способами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин поддерживает любые наборы идей для завершения конфликта на Украине.

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Президент РФ Владимир Путин поддерживает любые идеи для завершения конфликта, урегулирования ситуации на Украине, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Путин был и есть открыт для любых контактов с целью обсуждения возможных вариантов решения украинской проблемы», - сказал он.

В ходе выступления на пленарной сессии ПМЭФ глава государства будет говорить о спецоперации и ее влиянии на экономику, даст свою оценку ситуации в мире, добавил представитель Кремля. Пресс-секретарь объяснил перебои с интернетом на ПМЭФ усилением мер цифровой безопасности.

В Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня проходит 26-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023). Мероприятия проводятся на территории выставочного центра «Экспофорум». На форуме представлены новинки производства, проходят дискуссии между чиновниками и представителями бизнеса.