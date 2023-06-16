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Уничтожившим украинские катера в Крыму военным выплатили по 200 тысяч рублей

09:02 16.06.2023
Катера атаковали российские объекты в марте и апреле.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Nikolay Gyngazov, GlobalLookPress
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Военнослужащим ВМФ России, уничтожившим шесть украинских катеров в Крыму, выплатили по 200 тысяч рублей. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Катера атаковали российские корабли и объекты гражданской инфраструктуры в Крыму.

«Военнослужащие ВМФ России, чьими грамотными и оперативными действиями были уничтожены шесть украинских быстроходных безэкипажных катеров... получили по 200 тысяч рублей», - сообщил Конашенков.

Всего, по словам представителя МО, выплаты за уничтоженную и захваченную вражескую технику с начала спецоперации получили более 10 тысяч военнослужащих.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

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