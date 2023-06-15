Скворцова пригласила Путина посетить медицинский центр в Мариуполе

Предполагается, что учреждение начнет работать в декабре этого года.

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Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова пригласила российского президента Владимира Путина посетить многопрофильный высокотехнологичный медицинский центр в Мариуполе. Он должен начать работать в декабре этого года.

«И если будет возможность, Владимир Владимирович, приглашаем вас», - сказала глава ФМБА в ходе встречи с российским лидером.

В ответ Владимир Путин отметил, что в ходе посещения Мариуполя видел строящийся центр. Он отметил, что готовность была уже достаточно большой.

Напомним, в марте президент совершил рабочий визит в город. Глава государства прилетел на вертолете, после чего за рулем автомобиля объехал несколько районов Мариуполя, совершая остановки. Вместе с тем президент успел пообщаться с местными жителями и осмотреть ряд объектов.

После поездки российского лидера в Мариуполь местные жители поделились подробностями встречи с Владимиром Путиным. По их словам, они не могли поверить, что смогут лично познакомиться с президентом.