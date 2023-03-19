Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь

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Президент России Владимир Путин совершил рабочий визит в Мариуполь. Как сообщает пресс-служба Кремля, глава государства прилетел в город на вертолете. За рулем автомобиля он объехал несколько районов Мариуполя, совершая остановки.

Вместе с тем Путин успел пообщаться с местными жителями и осмотреть ряд городских объектов. В ходе поездки российского президента сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин, который в деталях доложил главе государства о протекании строительных и восстановительных работ в Мариуполе и его окрестностях.

«В частности, речь шла о строительстве новых жилых микрорайонов, социальных и образовательных объектов, инфраструктуры ЖКХ, медицинских учреждений», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы Кремля.

Также Путин побеседовал и жителями микрорайона Невский и по приглашению одной из семей зашел к ним домой. Это первая поездка российского лидера в Донбасс.

Ранее, 18 марта Владимир Путин в девятую годовщину воссоединения Крыма с Россией лично посетил полуостров.