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Минпромторг готовит программу поддержки пострадавших от украинских атак предприятий

Владимир Рубанов
22:56 15.06.2023
Кабмину предстоит определить меры для компенсации затрат на восстановление мощностей и производственных площадей.
Минпромторг готовит программу поддержки пострадавших от украинских атак предприятий
© Фото: MIT Russia, GlobalLookPress
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Правительство РФ поддержит предприятия, пострадавшие от атак украинских боевиков, сообщил РБК-ТВ глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Для этого кабмин рассмотрит подготовленную Министерством промышленности и торговли РФ специальную программу.

Правительству предстоит определить целевые меры поддержки для компенсации затрат промышленным предприятиям на восстановление мощностей и производственных площадей, которые пострадали от атак со стороны украинцев, сказал Мантуров.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси побывал на Запорожской АЭС, чтобы определить влияние на станцию последствий подрыва Каховской ГЭС. Он отметил, что воды в резервуаре-охладителе на данный момент достаточно для безопасной работы.

В Краснодарском крае 31 мая после попадания украинского беспилотника загорелся Афипский нефтеперерабатывающий завод. На предприятии горела одна из установок по перегонке мазута.

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