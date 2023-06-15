Вода за шандорами: Гросси рассказал о принятых мерах для стабилизации на Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ вместе со специалистами агентства осмотрел ЗАЭС и отметил: воды в резервуаре-охладителе на данный момент достаточно для безопасной работы.

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Это уже третий визит главы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Короткая встреча, рукопожатия - и делегаты сразу переходят к делу, отправляясь в зал заседаний. На повестке дня в очередной раз вопросы безопасности атомной электростанции.

Поводом для встречи стали последствия подрыва Каховской ГЭС. Резкое изменение уровня воды в Днепре могло повлечь за собой самые суровые последствия для атомной электростанции.

Сейчас хорошо видно, насколько изменился уровень воды в Каховском водохранилище. Теперь можно пройтись если не по дну канала, то близко к этому. Для насосов системы охлаждения АЭС это слишком низкий уровень. Поэтому в искусственно созданных прудах за задвижками, так называемыми шандорами, уровень воды поддерживают на высоте 16 метров.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси лично осматривает иссеченные осколками снарядов стены насосных станций. Это свежие следы ударов украинской артиллерии. Если бы снаряды попали в здание, насосы бы остановились, а с ними бы встали и другие важные системы АЭС.

Под угрозой оказались не только водные запасы, но и технические сооружения. Это еще одна часть системы охлаждения - брызгальные бассейны. И если дно бассейна пострадает, то вода быстро уйдет, а электростанция, говоря простым языком, перегреется. Это может привести к печальным последствиям. Не нужно быть специалистом, чтобы это понимать.

Пробитые насквозь трубы водовода лишь подтверждают, что обстрелы продолжаются вопреки заявлениям Киева. Однако даже в таких условиях российским специалистам удалось обеспечить стабильную работу станции, пусть и на самых малых мощностях.

Только за минувший год из-за обстрелов со стороны Украины станция была обесточена семь раз. Сейчас АЭС работает в штатном режиме. Два энергоблока на ремонте, другие - в холодном останове. И лишь один, пятый энергоблок, находится в режиме горячего останова, то есть вырабатывает энергию, но только для собственных нужд.

По заверениям специалистов, сегодня на станции сохраняется нормальный радиоактивный фон. Жизни людей и нормальной работе АЭС сейчас ничто не угрожает, кроме украинских обстрелов.

«Что вызывает тревогу даже в этих условиях? Первое - давление на коллектив, оно продолжается на эмоциональном уровне. Свист снарядов и ракет не добавляет оптимизма работникам и членам их семей. Второе: мы понимаем, что в любой момент станция может быть подвергнута адресному нападению», - говорит генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев.

О принципах МАГАТЭ Рафаэль Гросси говорил не раз с трибун ассамблеи ООН и сегодня еще раз напомнил о них во всеуслышание.

«Сейчас не стоит вопрос запуска станции на полную мощность. Я надеюсь, что когда-нибудь это произойдет», - сказал Гросси.

В «Росэнергоатоме» заверили, что Россия выполнила все условия, но Киев этого старательно не замечает.

«Все принципы, которые провозгласил господин Гросси, - мы их и так уже реализовывали. Еще 1 сентября прошлого года эта фраза была Гросси произнесена о том, что по Запорожской АЭС нельзя стрелять никогда, ничем и ни под какими предлогами. На территории АЭС никогда не было ни одного вида ударной боевой техники», - говорит советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

В конце визита глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси еще раз отметил, что, несмотря на сложную обстановку, специалисты международного агентства все равно продолжат работу на станции и постараются достучаться до киевского руководства. Однако заявлений о скором прекращении огня с украинской стороны на итоговой пресс-конференции так и не прозвучало.