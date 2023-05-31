Губернатор Краснодарского края Кондратьев рассказал о пожаре на Афипском НПЗ

По словам главы региона, горела одна из установок по перегонке мазута.

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Пожар произошел на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодарском крае, спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

По его словам, горела одна из установок по перегонке мазута, по предварительным данным, возгорание произошло из-за прилета беспилотника. Пострадавших в результате происшествия нет.

«Пожар на Афипском НПЗ полностью ликвидирован», - написал Кондратьев.

Накануне столичный регион атаковали восемь беспилотников самолетного типа. Пять из них были сбиты в области, остальные подавлены средствами РЭБ. Отклонившиеся от курса БПЛА врезались в жилые высотки в Москве. Следователи на месте собрали вещественные доказательства и восстановили ход событий, возбуждено уголовное дело по статье о теракте.