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Губернатор Краснодарского края Кондратьев рассказал о пожаре на Афипском НПЗ

Анна Касаткина
06:00 31.05.2023
По словам главы региона, горела одна из установок по перегонке мазута.
© Видео: naidisilskii, ВКонтакте © Фото: naidisilskii, ВКонтакте
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Пожар произошел на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодарском крае, спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

По его словам, горела одна из установок по перегонке мазута, по предварительным данным, возгорание произошло из-за прилета беспилотника. Пострадавших в результате происшествия нет.

«Пожар на Афипском НПЗ полностью ликвидирован», - написал Кондратьев.

Накануне столичный регион атаковали восемь беспилотников самолетного типа. Пять из них были сбиты в области, остальные подавлены средствами РЭБ. Отклонившиеся от курса БПЛА врезались в жилые высотки в Москве. Следователи на месте собрали вещественные доказательства и восстановили ход событий, возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

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