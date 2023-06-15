Белоусов назвал оптимальным для экономики курс 80-90 рублей за доллар

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Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов назвал оптимальным курс доллара в диапазоне 80-90 рублей. По его словам, такой курс является комфортным в текущих условиях для экономики РФ, бюджета и интересов экспортеров с импортерами, сообщает РИА Новости.

Белоусов назвал корректировкой ослабление рубля в последнее время. По его словам, в правительстве не наблюдают роста цен из-за ослабления рубля. Первый вице-премьер сказал также, что прогноз по инфляции на 2023 год остается на уровне в 5,3%. Не исключено, что этот показатель будет ниже, добавил он.

В последние дни курс рубля к доллару существенно ослаб протестировал уровни более чем годовой давности. Во вторник 13 июня доллар на Мосбирже подорожал до 84 рублей впервые с 4 апреля 2022 года. В тот же день курс евро превысил отметку в 90 рублей впервые с 28 апреля.