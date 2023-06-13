Евро впервые с 28 апреля превысил 90 рублей

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Курс евро поднялся до максимальной отметки за полтора месяца, превысив отметку в 90 рублей впервые с 28 апреля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар США, в свою очередь, 13 июня торгуется выше 83 рублей. На пике европейская валюта достигала 90,25 рубля, а американская - 83,87 рубля.

За текущий месяц евро вырос на 7,43%, доллар - на 7,53%. Резкий рост был зафиксирован 31 мая, когда валюта Евросоюза подорожала сразу на шесть рублей.

Ранее сообщалось, что в России намерены ввести ежемесячный лимит на закупки иностранной валюты на внутреннем рынке в ходе крупных сделок по выкупу активов уходящих из страны компаний. Соответствующий механизм разрабатывают Министерство финансов России и Центральный банк РФ. Отмечается, что из-за низкой ликвидности валюты крупные покупки ее могут приводить к волатильности рубля.