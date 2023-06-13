Доллар на Мосбирже подорожал до 84 рублей впервые с 4 апреля 2022 года

Ранее курс евро поднялся до максимальной отметки за полтора месяца, превысив отметку в 90 рублей впервые с 28 апреля.

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Курс доллара на торгах Московской биржи после полудня 13 июня превысил 84 рубля впервые с 4 апреля 2022 года. В данный момент американская валюта незначительно снизилась и торгуется на уровне 83,75 рубля.

Ранее курс евро поднялся до максимальной отметки за полтора месяца, превысив отметку в 90 рублей впервые с 28 апреля. В настоящий момент европейская валюта торгуется по курсу 90,49 рубля.

В июне доллар США прибавил в стоимости 2,77 рубля. Евро подорожал на 3,75 рубля. За месяц евро вырос на 7,43%, доллар - на 7,53%.

Ранее аналитик Максим Осадчий заявил «Звезде», что иностранные инвесторы могли вывести из РФ 36 млрд долларов. Такой вывод он сделал на основе данных Банка России.